Софья Сапега стала фигурантом двух уголовных дел в Минске

Гражданка России Софья Сапега по-прежнему находится в белорусской тюрьме. По словам адвоката девушки Александра Филановича, она стала фигурантом двух уголовных дел. Первое возбуждено 23 мая, второе — 25-го числа. Суть уголовных дел, а также статус Сапеги по второму делу он не озвучил, сославшись на подписку о неразглашении.

Сегодня в Минске суд не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. Защита планирует оспорить это решение. Заседание проходило в закрытом режиме без участия гражданки России.

Ранее глава СПЧ заявил, что будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию.



