Собянин: Явка на онлайн-голосование по Конституции составила 93%

Явка на дистанционное голосование по изменениям Конституции РФ составила 93%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Остановлено электронное голосование, явка 93%» - сказал мэр.

Отметим, 1 июля официальный день голосования по принятию поправок в основной закон страны, тем не менее, многим россиянам разрешалось проголосовать досрочно – в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижнем Новгороде можно было проголосовать дистанционно.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:СобянинГолосование
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