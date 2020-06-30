Собянин: Явка на онлайн-голосование по Конституции составила 93%
30 июня 202021:08
Явка на дистанционное голосование по изменениям Конституции РФ составила 93%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Остановлено электронное голосование, явка 93%» - сказал мэр.
Отметим, 1 июля официальный день голосования по принятию поправок в основной закон страны, тем не менее, многим россиянам разрешалось проголосовать досрочно – в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижнем Новгороде можно было проголосовать дистанционно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Собянин: Явка на онлайн-голосование по Конституции составила 93%
- Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» завершился ничьей
- «Газпром» вернул Польше переплату за газ
- Реэкспорт российских С-400 из Турции назвали невозможным
- Стало известно состояние подхватившей коронавирус жены Зеленского
30 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru