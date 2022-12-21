Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на заседании Московской городской Думы с ежегодным отчетом о работе столичного правительства, в ходе выступления он, в частности, заявил, что город достойно пережил коронавирус и справился со всеми испытаниями.
Он отметил, что на сегодняшний день многие москвичи принимают участие в спецоперации на Украине и рассказал, что за время СВО столица передала участникам спецоперации более тысячи тонн гуманитарной помощи. Также Собянин указал, что Москва живет в условиях беспрецедентной санкционной войны, однако странам Запада не удалось сломить Россию. Мэр напомнил, что Москве понадобилось всего порядка шести месяцев, чтобы возобновить производство на заводе «Москвич».
Собянин также обратил внимание на то, что на полках магазинов в настоящее время можно найти много качественных продуктов отечественного производства. По его словам, за время действия санкций в городе открыли порядка 500 новых точек быстрого питания. Мэр также отметил, что рост обрабатывающей промышленности в Москве в настоящее время составляет более 10%, в городе было построено 12 миллионов «квадратов» недвижимости, а уровень безработицы составляет 0,4%, то есть ниже, чем в начале года.
Кроме того, Собянин добавил, что с 1 января 2023 года будет проведена индексация социальных выплат. Приоритетом для города, по словам мэра, является переселение москвичей из ветхого жилья и программа реновации. Сергей Собянин также рассказал о модернизации транспортной системы. По его словам, главным событием в этой области в 2023 году станет завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
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