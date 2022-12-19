Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

По словам мэра, на заводе может производиться до 12 миллионов единиц продукции. В основном, указал он, это штамповочное производство, которое необходимо для комплектации, сборки автомобилей не только в столице, но и почти на всех заводах страны. Собянин подчеркнул, что завод будет являться основой для возрождения отечественного автопрома.

Как отметила пресс-служба мэра и правительства Москвы, возведение завода площадью свыше 36 тысяч «квадратов» было начато летом 2018 года и закончилось в 2022 году. Для реализации проекта московским правительством был предоставлен земельный участок площадью 3,25. Так, на производстве установлено 112 единиц современного промышленного оборудования. Добавляется, что в результате строительства завода было создано более 200 рабочих мест.

