Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей, он был построен ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» в районе Бирюлево Западное.
По словам мэра, на заводе может производиться до 12 миллионов единиц продукции. В основном, указал он, это штамповочное производство, которое необходимо для комплектации, сборки автомобилей не только в столице, но и почти на всех заводах страны. Собянин подчеркнул, что завод будет являться основой для возрождения отечественного автопрома.
Как отметила пресс-служба мэра и правительства Москвы, возведение завода площадью свыше 36 тысяч «квадратов» было начато летом 2018 года и закончилось в 2022 году. Для реализации проекта московским правительством был предоставлен земельный участок площадью 3,25. Так, на производстве установлено 112 единиц современного промышленного оборудования. Добавляется, что в результате строительства завода было создано более 200 рабочих мест.
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