Собянин уволил вице-мэра по строительству Бочкарева

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв был освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава столицы Сергей Собянин.

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В документе, который опубликован на портале правительства Москвы, говорится, что Бочкарёв покинул свой пост «по собственной инициативе».

Другим указом Собянин назначил на вакантное место Владимира Ефимова, параллельно освободив его от должности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Румынии экс-посла страны в Эстонии Владимира Липаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
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