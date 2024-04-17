Собянин уволил вице-мэра по строительству Бочкарева

НСН-«Кривая линия» Жители московского района Текстильщики страдают от соседства с хостелом Люди опасаются пожара или подготовке к теракту Жители дома в Тульской области жалуются на затопленный подвал, грибок в квартирах и отсутствие воды Жалобу в «Кривую линию» можно отправить через сайт NSN.FM