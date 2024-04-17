Собянин уволил вице-мэра по строительству Бочкарева
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв был освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава столицы Сергей Собянин.
В документе, который опубликован на портале правительства Москвы, говорится, что Бочкарёв покинул свой пост «по собственной инициативе».
Другим указом Собянин назначил на вакантное место Владимира Ефимова, параллельно освободив его от должности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Румынии экс-посла страны в Эстонии Владимира Липаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ: Россияне стали больше тратить на здоровье и спорт
- Россияне стали чаще покупать в кредит мебель, реже компьютеры
- Кинокритик Шпагин объяснил интерес к экранизации мультиков успехом «Чебурашки»
- Собянин уволил вице-мэра по строительству Бочкарева
- Метеозонд упал на территории Калужской области
- Путин призвал не называть «упертыми» отказавшихся от эвакуации из зоны паводков
- Куренков: На Оренбуржье остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов
- СМИ: Британец Фрэнк Тернер намерен побить рекорд по числу концертов за сутки
- Куренков: Пик паводка прошел Орск и Оренбург
- Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru