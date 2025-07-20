Собянин: Утром над Московским регионом сбили 5 БПЛА ВСУ
Утром 20 июля дежурные средства ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Информация на его странице появилась с 09:57 до 10:27 по Москве. Изначально сообщалось о трех сбитых беспилотниках, но позже мэр рассказал еще о двух. По словам Собянина, на местах падения обломков дронов работают представители экстренных служб.
Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над Московским регионом были сбиты 19 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что 19 июля в период с 15:00 до 19:00 по Москве силы ПВО сбили 27 БПЛА, в том числе четыре над столичным регионом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru