Собянин: Утром над Московским регионом сбили 5 БПЛА ВСУ

Информация на его странице появилась с 09:57 до 10:27 по Москве. Изначально сообщалось о трех сбитых беспилотниках, но позже мэр рассказал еще о двух. По словам Собянина, на местах падения обломков дронов работают представители экстренных служб.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над Московским регионом были сбиты 19 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее «Известия» сообщили, что 19 июля в период с 15:00 до 19:00 по Москве силы ПВО сбили 27 БПЛА, в том числе четыре над столичным регионом.

