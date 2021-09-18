Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн
Глава Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Госдуму. Он сделал выбор с помощью электронного голосования в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
«В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным», - заявил Сергей Собянин.
По мнению мэра столицы, использование ДЭГ помогает «активизировать избирателей» и упростить процедуру голосования.
«Огромное количество людей <…> пришли в систему электронного голосования <…>», - добавил мэр Москвы.
Напомним, электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Жители столицы выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.
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