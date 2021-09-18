Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн в ходе выборов

В системе онлайн-голосования зарегистрировано уже более 1,3 миллиона голосов москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участниками дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стали пользователи, зарегистрировавшиеся на mos.ru. Сделать выбор удаленно можно в любое время до 20:00 19 сентября. Такой формат голосования удобен тем, кто в дни выборов находится не в Москве или предпочитает не посещать людные места.

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Всего более двух миллионов онлайн-избирателей зарегистрировано в столице.

Среди участников онлайн-голосования разыграют однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Ими можно воспользоваться для оплаты в кафе и ресторанах, при покупке вещей, мебели, продуктов или лекарств, а также направить на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

Напомним, электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Жители столицы выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МосквичиМоскваВыборыЕдиный День ГолосованияГолосование
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