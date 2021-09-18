Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн в ходе выборов
В системе онлайн-голосования зарегистрировано уже более 1,3 миллиона голосов москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Участниками дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стали пользователи, зарегистрировавшиеся на mos.ru. Сделать выбор удаленно можно в любое время до 20:00 19 сентября. Такой формат голосования удобен тем, кто в дни выборов находится не в Москве или предпочитает не посещать людные места.
Всего более двух миллионов онлайн-избирателей зарегистрировано в столице.
Среди участников онлайн-голосования разыграют однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Ими можно воспользоваться для оплаты в кафе и ресторанах, при покупке вещей, мебели, продуктов или лекарств, а также направить на благотворительность. Один балл равен одному рублю.
Напомним, электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Жители столицы выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.
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