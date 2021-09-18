Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн в ходе выборов

Всего более двух миллионов онлайн-избирателей зарегистрировано в столице.

Среди участников онлайн-голосования разыграют однокомнатные квартиры в Москве, автомобили или 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Ими можно воспользоваться для оплаты в кафе и ресторанах, при покупке вещей, мебели, продуктов или лекарств, а также направить на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

Напомним, электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Жители столицы выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.

