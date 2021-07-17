Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

«Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению», - отметил Собянин.

Светлана Разворотнева поблагодарила за оказанное доверие.

«Спасибо огромное, это большая честь для меня. Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям», - сказала она.

По мнению Разворотневой, общественный контроль в сфере ЖКХ и работа с собственниками жилья являются основными направлениями деятельности. Она предложила обучать собственников основам капремонта и обеспечить председателям советов домов материальное вознаграждение за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями. Правозащитница также выразила готовность разработать серию комплексных предложений по ее дальнейшему улучшению.

