Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ. Об этом он заявил на встрече в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии «Единая Россия».

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«Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению», - отметил Собянин.

Светлана Разворотнева поблагодарила за оказанное доверие.

«Спасибо огромное, это большая честь для меня. Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям», - сказала она.

По мнению Разворотневой, общественный контроль в сфере ЖКХ и работа с собственниками жилья являются основными направлениями деятельности. Она предложила обучать собственников основам капремонта и обеспечить председателям советов домов материальное вознаграждение за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями. Правозащитница также выразила готовность разработать серию комплексных предложений по ее дальнейшему улучшению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияВыборыСобянинСергей СобянинЖКХ
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