Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ
Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО «Центр защиты прав москвичей» Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ. Об этом он заявил на встрече в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии «Единая Россия».
«Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению», - отметил Собянин.
Светлана Разворотнева поблагодарила за оказанное доверие.
«Спасибо огромное, это большая честь для меня. Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям», - сказала она.
По мнению Разворотневой, общественный контроль в сфере ЖКХ и работа с собственниками жилья являются основными направлениями деятельности. Она предложила обучать собственников основам капремонта и обеспечить председателям советов домов материальное вознаграждение за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями. Правозащитница также выразила готовность разработать серию комплексных предложений по ее дальнейшему улучшению.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 116 / сут.
Умерли
148 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 437 / сут.
- Кириенко высказался о пользе и недостатках ЕГЭ
- Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы
- В России назвали регионы с минимальной продолжительностью жизни
- В Москве состоялась церемония прощания с Петром Мамоновым
- В России объявили об инвентаризации объемов вакцин от коронавируса
- В России за сутки выявили 25 116 новых случаев инфицирования коронавируса
- Кубинские разработчики: вакцина Abdala на 100% эффективна против тяжелых форм COVID-19
- Эксперт назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты
- «Крым ничего не должен Украине»: в республике отреагировали на претензии Киева
- Жертвами наводнения в Германии стали 133 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru