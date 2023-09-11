Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах главы столицы, набрав более 76% голосов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома России.
После обработки 100% протоколов Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39%), пишет Ura.ru.
При этом кандидат в мэры, депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов получил 265 374 голосов (8,11%), вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов — 183 529 голосов (5,61%), зампред палаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 174 869 голосов (5,34%), депутат Думы от «Справедливой России — Патриотов — За правду» Дмитрий Гусев — 128 704 голоса (3,93%).
Выборы мэра Москвы прошли 8-10 сентября, напоминает телеканал «360». Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в голосовании приняли участие около 3,3 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru