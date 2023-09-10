Общественный штаб: Явка на выборах мэра Москвы уже превышает результаты прошлых лет

Всего проголосовали более 2,6 млн человек.

«Можно уже сказать, что явка и в сравнении с предыдущими муниципальными выборами выше, тем более с выборами мэра в 2018 и в 2013 году уже выше», – заявил Ковалев.

Глава Общественного штаба считает, что еще много москвичей, которые откладывали голосование на последний день, примут участие в выборах в Москве. В их числе также будут те, кто вернется в воскресенье с дач.

Также Ковалев напомнил, что москвичи могут использовать удобные форматы для голосований - дистанционные или на бумаге. Каким воспользоваться, решает сам избиратель, напомнил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.



