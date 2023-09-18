Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Избранный мэр Москвы Сергей Собянин после официального вступления в должность подписал указ, согласно которому правительство столицы было отправлено в отставку, сообщает пресс-служба градоначальника.

Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей

В документе речь также идёт о руководителях органов исполнительной власти, их первых заместителях, заместителях руководителя аппарата мэра и правительства, а также префектах административных округов.

Отмечается, что отправленное в отставку правительство столицы будет осуществлять свои полномочия до формирования нового правительства.

Ранее Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на новый срок, с чем его поздравил присутствовавший на инаугурации президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваОтставки И НазначенияПравительство Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры