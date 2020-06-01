Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал голосование по изменениям Конституции РФ временем принятия гражданами важных решений. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», - написал мэр Москвы.

По его словам, пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны гражданского общества и героизм медиков, но также проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении. «И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией», - обратился к москвичам столичный мэр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.

