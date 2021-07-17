Собянин обсудил стратегию развития Москвы с кандидатами в Госдуму от «ЕР»

«Всегда хотелось бы перейти на новый уровень стандарта. И в поликлиниках мы такие шаги начали делать, потому что, действительно, сколько бы мы не говорили об улучшении здравоохранения, когда люди приходят в первичное звено - в наши поликлиники, построенные в 1960-70-х годах, а то и раньше, сложно сказать об улучшении дел в здравоохранении. <…> Поэтому принято решение о комплексной модернизации первичного звена, создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий по новому стандарту суперсовременных поликлиник», - сказал Собянин.

Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко также напомнила, что Москва первой создала стандарт быстрого переоснащения клиник под лечение коронавируса.

«Мы написали клинические рекомендации,… которые теперь поддерживаются федеральными нашими структурами. Собственно говоря, мне кажется, мы выжили благодаря тому, что Москва, это даже не короткие сроки, а просто какой-то переворот на 360 градусов в воздухе, как будто мы были к этому готовы, а мы были также не готовы, как и все», - отметила она.

В свою очередь, Собянин также отметил, что перестройка старых школ – следующий шаг в развитии социальной инфраструктуры столицы.

Также в ходе заседания вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил активно выстраивать обратную связь с московскими семьями.

«Я считаю, что в России многодетная семья не должна быть бедной, и с рождением каждого ребенка она должна богатеть, а не беднеть. Но помимо этого есть еще целый ряд проблем - как всегда у москвичей есть вещи решаемые, а есть просто пожелания, и по всем по ним мы обязательно будем давать обратную связь для того, чтобы наши избиратели понимали, что именно будет сделано в ближайшие пять лет, что мы вместе с ними сможем изменить в повседневной жизни, той жизни, которую живет каждая московская семья в районе, округе и так далее», - отметил он.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17-19 сентября 2021 года.

