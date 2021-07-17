Сергей Собянин дал старт избирательной кампании «ЕР» в Москве

Собянин подчеркнул, что не знает другой силы, которая может взяться и решить проблемы россиян.

««Единая Россия» - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде. «Единая Россия» - это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что «Единая Россия», несмотря сложности в период пандемии, не свернула ни одной программы. Он также обратил внимание на темпы развития Москвы, с которой, по его мнению, «очень мало мировых городов могут сравниться» в динамике, темпах развития и всеми текущими изменениями.

Лидер московских единороссов заверил, что благодаря быстрым темпам развития Москва через пять лет станет совершенно другим городом – «лучше и комфортнее».

«Но для этого нам нужно доверие - доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город», - заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул важность того, чтобы москвичи не только доверяли команде, но и голосовали.

