Сергей Собянин дал старт избирательной кампании «ЕР» в Москве
Лидер московского списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Сергей Собянин дал старт избирательной кампании на встрече с кандидатами и сторонниками политической силы в штабе общественной поддержки.
Собянин подчеркнул, что не знает другой силы, которая может взяться и решить проблемы россиян.
««Единая Россия» - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде. «Единая Россия» - это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда», - сказал Собянин.
Он подчеркнул, что «Единая Россия», несмотря сложности в период пандемии, не свернула ни одной программы. Он также обратил внимание на темпы развития Москвы, с которой, по его мнению, «очень мало мировых городов могут сравниться» в динамике, темпах развития и всеми текущими изменениями.
Лидер московских единороссов заверил, что благодаря быстрым темпам развития Москва через пять лет станет совершенно другим городом – «лучше и комфортнее».
«Но для этого нам нужно доверие - доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город», - заявил мэр Москвы.
Сергей Собянин подчеркнул важность того, чтобы москвичи не только доверяли команде, но и голосовали.
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