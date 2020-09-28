Собянин назвал главный критерий оценки работы губернаторов

Мэр Москвы, глава рабочей группы президиума Госсовета Сергей Собянин назвал оценку жителей главным критерием работы губернаторов. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании президиума.

Собянин подчеркнул, что работа губернаторов делается в первую очередь для людей, в связи с этим их оценка должна стать «самым весомым показателем».

Ранее глава Москвы ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторыСергей Собянин
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