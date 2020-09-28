Собянин назвал главный критерий оценки работы губернаторов
28 сентября 202020:59
Мэр Москвы, глава рабочей группы президиума Госсовета Сергей Собянин назвал оценку жителей главным критерием работы губернаторов. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании президиума.
Собянин подчеркнул, что работа губернаторов делается в первую очередь для людей, в связи с этим их оценка должна стать «самым весомым показателем».
Ранее глава Москвы ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом.
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28 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru