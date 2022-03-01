Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города
Организация беспорядков в Москве будет пресекаться с целью нормального функционирования города. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин на фоне ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.
По словам градоначальника, все программы города будут продолжаться в рамках развития города. Собянин также призвал не поддаваться на призывы провокаторов, поскольку они «направлены на подрыв управления городом».
По мнению Собянина, провокации исходят от профессионалов, а информационный поток в большей части создается ботами и идет из за рубежа.
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