Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

Организация беспорядков в Москве будет пресекаться с целью нормального функционирования города. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин на фоне ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

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По словам градоначальника, все программы города будут продолжаться в рамках развития города. Собянин также призвал не поддаваться на призывы провокаторов, поскольку они «направлены на подрыв управления городом».

По мнению Собянина, провокации исходят от профессионалов, а информационный поток в большей части создается ботами и идет из за рубежа.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Сергей Собянин
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