Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

По словам градоначальника, все программы города будут продолжаться в рамках развития города. Собянин также призвал не поддаваться на призывы провокаторов, поскольку они «направлены на подрыв управления городом».

По мнению Собянина, провокации исходят от профессионалов, а информационный поток в большей части создается ботами и идет из за рубежа.

