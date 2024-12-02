Соболев призвал создавать мобилизационные резервы из-за планов Запада воевать с РФ

России следует укреплять вооруженные силы и создавать мобилизационные резервы из-за планов Запада воевать со страной, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, коллективный Запад готовится к войне с РФ, «и это серьезно». Москве следует принимать соответствующие меры, чтобы Россия была суверенной, самостоятельной и независимой.

«Готовятся путем проведения учений и так далее. Это подготовка войск, в информационном плане жителей, что вот Россия, с ней нужно воевать. У них такое раз в сто лет возникает. То Наполеон, то Гитлер, вот сейчас новое столетие — опять объединенный Запад», — подчеркнул Соболев.

Депутат напомнил, что и Наполеон, и Гитлер объединили Европу и вторглись в пределы России. Как указал Соболев, сейчас регион вновь консолидирован как Евросоюз и НАТО и снова «жаждет овладеть нашими богатствами, нашими просторами и превратить наших людей в рабов».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США готовят Европу к вступлению в прямой военный конфликт с Россией.

