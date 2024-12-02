Соболев призвал создавать мобилизационные резервы из-за планов Запада воевать с РФ
России следует укреплять вооруженные силы и создавать мобилизационные резервы из-за планов Запада воевать со страной, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам парламентария, коллективный Запад готовится к войне с РФ, «и это серьезно». Москве следует принимать соответствующие меры, чтобы Россия была суверенной, самостоятельной и независимой.
«Готовятся путем проведения учений и так далее. Это подготовка войск, в информационном плане жителей, что вот Россия, с ней нужно воевать. У них такое раз в сто лет возникает. То Наполеон, то Гитлер, вот сейчас новое столетие — опять объединенный Запад», — подчеркнул Соболев.
Депутат напомнил, что и Наполеон, и Гитлер объединили Европу и вторглись в пределы России. Как указал Соболев, сейчас регион вновь консолидирован как Евросоюз и НАТО и снова «жаждет овладеть нашими богатствами, нашими просторами и превратить наших людей в рабов».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США готовят Европу к вступлению в прямой военный конфликт с Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле ответили на угрозу Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
- Соболев призвал создавать мобилизационные резервы из-за планов Запада воевать с РФ
- «Смелая женщина»: Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер
- «Лента» объявила о покупке сети магазинов «Улыбка радуги»
- Балет «Щелкунчик» покажут на Первом канале 31 декабря
- Журналист Юнашев: Прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря
- Зеленский признал, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории
- Шольц: Германия предоставит Киеву вооружения на сумму 650 млн евро
- В России набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 11,4%
- В исправительной колонии в Рыбинске произошел пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru