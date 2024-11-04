Лавров: США готовят Европу к прямому конфликту с Россией
США готовят Европу к вступлению в прямой военный конфликт с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на симпозиуме «Создавая будущее», пишет РИА Новости.
«Они [США] готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — указал глава МИД.
По словам Лаврова, Вашингтон готовит этот вариант как запасной, на случай, если «не справится» украинский режим.
Международный симпозиум «Создавая будущее» приурочен к открытию центра «Россия», он призван продемонстрировать интеллектуальное лидерство РФ в создании привлекательного образа будущего, пишет RT.
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