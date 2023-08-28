Соболев: Группа «Вагнера» перестанет существовать

Он назвал военную компанию незаконным вооруженным формированием, и добавил, что в стране не должны находиться не подчиняющиеся властям люди.

«Это незаконное вооруженное формирование […] Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге это привело к мятежу. Мы были на грани гражданской войны», - сказал Соболев.

Он добавил, что подписать контракт с Минобороны смогут только те бойцы, которые не принимали участия в мятеже.

Ранее Польша потребовала от Лукашенко выгнать «вагнеровцев» из Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

