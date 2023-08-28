Соболев: Группа «Вагнера» перестанет существовать

Генерал-депутат Виктор Соболев заявил, что группа «Вагнера» прекратит свое существование. Аудиозапись с его заявлением опубликовали ряд Telegram-каналов.

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Он назвал военную компанию незаконным вооруженным формированием, и добавил, что в стране не должны находиться не подчиняющиеся властям люди.

«Это незаконное вооруженное формирование […] Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге это привело к мятежу. Мы были на грани гражданской войны», - сказал Соболев.

Он добавил, что подписать контракт с Минобороны смогут только те бойцы, которые не принимали участия в мятеже.

Ранее Польша потребовала от Лукашенко выгнать «вагнеровцев» из Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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