«Собьем, как дроны»: В Госдуме пригрозили Западу «непоправимым» за дальнобойные удары

Если США разрешат Украине наносить удары по РФ дальнобойным оружием, то Россия переоценит истинных участников этого конфликта, заявил НСН Виктор Заварзин.

Разрешение от США на использование дальнобойного оружия Украине для ударов по России приведет к непоправимым последствиям для Киева и вынудит Москву отвечать должным образом. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву

Президент США Джо Байден подтвердил, что намерен обсуждать, разрешать ли Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. По информации издания The Times, Киев получит разрешение «в ближайшие недели». Великобритания и Франция поддерживают использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для ударов по РФ, однако в Киеве ждут разрешения США по техническим причинам.

«Это очень плохо. Конфронтация усугубится. Если они к этому придут, эти все супостаты, то, безусловно, мы будем иметь возможность реагировать, должным образом. Конечно англичане и американцы подталкивают к этому вопросу. Зеленский бегает, упрашивает их там всех со своей бандой. Но это приведет к непоправимым последствиям для них. Поэтому тут надо задуматься, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться. Мы, конечно, сбиваем эти ракеты, как дроны. Вот сейчас сбили 144 дрона, но что-то прилетело, риск все-равно есть. Это дальнобойное оружие, и если они на это пойдут, мы будем смотреть, откуда она будет пущена, кем наведена и по-другому будем интерпретировать, кто в этом участвует. Они (Запад - прим. НСН) сейчас прямые участники уже. Там наемники их воюют. Я не беру Прибалтику, я про американцев говорю. А сейчас они этим все усугубляют. Еще и выборы у них. Американцы понимают, что проиграв Украину, демократы могут полностью проиграть все выборы. Вот о чем еще речь», - поделился Заварзин.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СШАРакетыУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры