Собчак второй год подряд возглавила список самых богатых блогеров

Ксения Собчак больше всех российских блогеров заработала за год на рекламе в Instagram. Очередной рейтинг составил журнал Forbes. По его данным, доходы Собчак, у которой 7,7 млн подписчиков, составил $1,48 млн. Она второй год подряд возглавляет рейтинг блогеров.

Журнал проанализировал заработок Instagram-блогеров с числом подписчиков не менее 2 млн человек с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 года. При расчетах учитывалась не только оплаченная, но и бартерная реклама.