Собчак второй год подряд возглавила список самых богатых блогеров
Ксения Собчак больше всех российских блогеров заработала за год на рекламе в Instagram. Очередной рейтинг составил журнал Forbes. По его данным, доходы Собчак, у которой 7,7 млн подписчиков, составил $1,48 млн. Она второй год подряд возглавляет рейтинг блогеров.
Журнал проанализировал заработок Instagram-блогеров с числом подписчиков не менее 2 млн человек с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 года. При расчетах учитывалась не только оплаченная, но и бартерная реклама.
На второй строчке списка оказалась эстрадная исполнительница Полина Гагарина с доходом $0,89 млн. На третьей – Ида Галич, заработавшая $0,85 млн.
В первую пятерку самых богатых блогеров попали также ведущая «Дома-2» Ксения Бородина ($0,77 млн) и Алина Левда ($0,76 млн), ставшая известной своими публикациями о правильном питании.
Ранее в августе сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров заработал в 2019 году более 586 миллионов рублей, став самым богатым министром. Это следует из опубликованных на сайте кабмина сведениях о доходах, расходах и имуществе членов правительства.
Также известно, что премьер-министр Михаил Мишустин за минувший год заработал 18,2 миллионов рублей. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев - более 11 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- В НАТО обеспокоены состоянием здоровья Навального
- Российские врачи попросили немецких коллег объяснить интоксикацию Навального
- Жириновский призвал брать в армию больше женщин
- Алексиевич осталась в статусе свидетеля по делу о Координационном совете
- Джонсон высказался по поводу «отравления Навального»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru