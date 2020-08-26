Собчак второй год подряд возглавила список самых богатых блогеров

Ксения Собчак больше всех российских блогеров заработала за год на рекламе в Instagram. Очередной рейтинг составил журнал Forbes. По его данным, доходы Собчак, у которой 7,7 млн подписчиков, составил $1,48 млн. Она второй год подряд возглавляет рейтинг блогеров.

Журнал проанализировал заработок Instagram-блогеров с числом подписчиков не менее 2 млн человек с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 года. При расчетах учитывалась не только оплаченная, но и бартерная реклама.

Названы богатейшие семьи России

На второй строчке списка оказалась эстрадная исполнительница Полина Гагарина с доходом $0,89 млн. На третьей – Ида Галич, заработавшая $0,85 млн.

В первую пятерку самых богатых блогеров попали также ведущая «Дома-2» Ксения Бородина ($0,77 млн) и Алина Левда ($0,76 млн), ставшая известной своими публикациями о правильном питании.

Ранее в августе сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров заработал в 2019 году более 586 миллионов рублей, став самым богатым министром. Это следует из опубликованных на сайте кабмина сведениях о доходах, расходах и имуществе членов правительства.

Также известно, что премьер-министр Михаил Мишустин за минувший год заработал 18,2 миллионов рублей. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев - более 11 миллионов рублей.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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