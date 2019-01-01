Толстой призвал Березу научиться себя вести
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, вступился за журналистку Ольгу Скабееву в ее конфликте с украинским депутатом.
Конфликт между российской журналисткой Ольгой Скабеевой и представителем делегации Украины в ПАСЕ Бориславом Березой продолжился на нынешней сессии. Во время прямого эфира с российским дипломатом Николаем Платошкиным, Береза подошел к Скабеевой и вместо извинений за свое поведение в январе нынешнего года снова начал сыпать оскорблениями. При этом Береза обращался к ней на русском языке, хотя ранее утверждал, что не знает его.
«Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс. Завтра Борислав Береза покидает ПАСЕ», — сказала Скабеева, отойдя в сторону.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ, заявил, что украинским политикам нужно учиться выражать свои мысли, не переходя на оскорбления (слушайте аудио).
«Происходящим уязвлены украинцы, Береза сказал, что он вообще покинет Ассамблею. Когда они видят наших журналистов, они переходят на украинский язык, хотя все общаются по-русски. На мой взгляд, это комплекс неполноценности. Если есть что сказать, а у политика всегда есть что сказать, надо эту позицию спокойно доносить до журналистов. Скабеева занимается своей работой, а Береза наоборот – недорабатывает», - оценил очередное столкновение украинского парламентария и российский журналистки Петр Толстой.
Меж тем, глава украинской делегации Владимир Арьев предупредил, что страна может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, если полномочия России в рамках организации будут восстановлены.
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