Толстой призвал Березу научиться себя вести

Конфликт между российской журналисткой Ольгой Скабеевой и представителем делегации Украины в ПАСЕ Бориславом Березой продолжился на нынешней сессии. Во время прямого эфира с российским дипломатом Николаем Платошкиным, Береза подошел к Скабеевой и вместо извинений за свое поведение в январе нынешнего года снова начал сыпать оскорблениями. При этом Береза обращался к ней на русском языке, хотя ранее утверждал, что не знает его.

«Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс. Завтра Борислав Береза покидает ПАСЕ», — сказала Скабеева, отойдя в сторону.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ, заявил, что украинским политикам нужно учиться выражать свои мысли, не переходя на оскорбления (слушайте аудио).