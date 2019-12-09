Соавтор Конституции предостерег от ее изменения
Один из авторов Конституции Российской Федерации рассказал НСН, почему не нужно менять Основной закон страны.
Большинство россиян — 68% — считают, что Конституция РФ требует изменений. Это выяснили, проведя опрос, специалисты фонда «Общественное мнение». Еще 17% не видят необходимости внесения каких-либо изменений в Конституцию, а 54% респондентов заявили, что полностью довольны основным законом страны. Главным запросом граждан, говорится в исследовании, является внесение в Конституцию поправок, касающихся улучшения социальной политики (6%). На втором месте — изменения, которые бы помогли повысить уровень жизни граждан (5%). По 3% опрошенных считают, что необходимы изменения, которые касались бы медицины и образования.
Желание перемен юрист и политик, один из авторов Конституции Российской Федерации Сергей Шахрай в эфире НСН объяснил несовпадением реальной жизни людей и описанной в Конституции.
«Люди, когда их прямо спрашивают, всегда больше хотят перемен, чем застоя. Это нормальная реакция. Люди чувствуют определенное несоответствие жизни фактической и описанной в Конституции и всегда хотят ясности и определенности. Отсюда реакция, что лучше поменять, чем не менять. Эта реакция общая, а для нашего общества она чуть обостреннее, чем в других странах. Кроме того, изменения — это форма модернизации Конституции, внесения корректив и дополнений», — считает Шахрай.
Эксперт пояснил, что нет необходимости менять Конституцию — все запросы общества на изменения можно внести в Федеральный конституционный закон.
«Те изменения, которые общество или те же элиты считают нужным вносить в конституционное пространство, нужно внести в Федеральный конституционный закон. Не надо рубить с плеча и пересматривать основу основ. Сама Конституция — документ небольшой. Для нашей страны изменения, а тем более новая Конституция — это всегда потеря на какой-то срок управляемости страной, стабильности, угроза скатывания к гражданской войне. Всего 26 лет назад это было. Давайте как в медицине — "не навреди". Если что-то и менять, то постепенно, с помощью конституционных законов», — отметил соавтор Конституции РФ.
По словам Шахрая, в самой Конституции предусмотрено, что по основным вопросам жизни государства и общества принимаются Федеральные конституционные законы.
«Например, кому-то не нравится, как работает наш парламент. Для этого не надо менять Конституцию — надо принять конституционный закон о Федеральном собрании. Или, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что надо изменить соотношение исполнительной власти и законодательной. Все понимают, что дело не в правительстве, а в том, что основные решения принимаются в Администрации Президента. Ответ на этот вопрос — не изменения в Конституцию, а конституционный закон об Администрации Президента. Это внесет ясность в отношения администрации, правительства, парламента, защитит президента от неправовых действий его же администрации», — подчеркнул Сергей Шахрай.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволили бы расширить полномочия парламента и усилить его контроль над деятельностью правительства.
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