Соавтор Конституции предостерег от ее изменения

Эксперт пояснил, что нет необходимости менять Конституцию — все запросы общества на изменения можно внести в Федеральный конституционный закон.

«Те изменения, которые общество или те же элиты считают нужным вносить в конституционное пространство, нужно внести в Федеральный конституционный закон. Не надо рубить с плеча и пересматривать основу основ. Сама Конституция — документ небольшой. Для нашей страны изменения, а тем более новая Конституция — это всегда потеря на какой-то срок управляемости страной, стабильности, угроза скатывания к гражданской войне. Всего 26 лет назад это было. Давайте как в медицине — "не навреди". Если что-то и менять, то постепенно, с помощью конституционных законов», — отметил соавтор Конституции РФ.

По словам Шахрая, в самой Конституции предусмотрено, что по основным вопросам жизни государства и общества принимаются Федеральные конституционные законы.

«Например, кому-то не нравится, как работает наш парламент. Для этого не надо менять Конституцию — надо принять конституционный закон о Федеральном собрании. Или, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин говорит, что надо изменить соотношение исполнительной власти и законодательной. Все понимают, что дело не в правительстве, а в том, что основные решения принимаются в Администрации Президента. Ответ на этот вопрос — не изменения в Конституцию, а конституционный закон об Администрации Президента. Это внесет ясность в отношения администрации, правительства, парламента, защитит президента от неправовых действий его же администрации», — подчеркнул Сергей Шахрай.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволили бы расширить полномочия парламента и усилить его контроль над деятельностью правительства.

