«Сняли флаги»: МИД Польши сообщил о закрытии генконсульства в Петербурге

В Санкт-Петербурге прекратило свою работу генеральное консульство Польши. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД.

Генконсульство Словакии в Петербурге закроется с 2025 года

Церемония закрытия консульского учреждения прошла 8 января, в ней принял участие посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский.

Уточняется, что с фасада здания на 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге убрали табличку генконсульства, а с флагштоков сняли флаги Польши и Евросоюза.

Ранее в МИД РФ объявили о закрытии генконсульства Польши в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года в ответ на закрытие российского консульства в Познани, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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