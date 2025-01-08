«Сняли флаги»: МИД Польши сообщил о закрытии генконсульства в Петербурге
В Санкт-Петербурге прекратило свою работу генеральное консульство Польши. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД.
Церемония закрытия консульского учреждения прошла 8 января, в ней принял участие посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский.
Уточняется, что с фасада здания на 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге убрали табличку генконсульства, а с флагштоков сняли флаги Польши и Евросоюза.
Ранее в МИД РФ объявили о закрытии генконсульства Польши в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года в ответ на закрытие российского консульства в Познани, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru