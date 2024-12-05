Генконсульство Словакии в Петербурге закроется с 2025 года
Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге завершит свою работу 31 декабря 2024 года. Информация об этом размещена на официальном сайте дипмиссии.
Решение о закрытии было принято правительством Словакии в августе 2024 года. С тех пор консульство постепенно сокращало объем предоставляемых услуг, а с 30 ноября полностью прекратило оказание консульской помощи в экстренных ситуациях.
Гражданам России, ранее пользовавшимся услугами представительства, предлагается обращаться в посольство Словакии в Москве для получения виз, видов на жительство и других консульских услуг.
Одновременно с петербургским представительством будут закрыты словацкие консульства в Осло, Кракове, Копенгагене и Кодане. Словацкие власти пояснили, что решение о ликвидации представительств связано с реорганизацией, но подчеркнули заинтересованность в поддержании дипломатических связей даже в случае переноса дипмиссий в другие города, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru