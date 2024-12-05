Генконсульство Словакии в Петербурге закроется с 2025 года

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге завершит свою работу 31 декабря 2024 года. Информация об этом размещена на официальном сайте дипмиссии.

Решение о закрытии было принято правительством Словакии в августе 2024 года. С тех пор консульство постепенно сокращало объем предоставляемых услуг, а с 30 ноября полностью прекратило оказание консульской помощи в экстренных ситуациях.