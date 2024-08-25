Сноуден заявил, что Макрон «опустился до взятия заложников»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден раскритиковал власти Франции после задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости.

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Сноуден назвал задержание Дурова посягательством на право человека на свободу слова. Он выразил сожаление, что Макрон «опустился до взятия заложников».

Дурова задержали 24 августа. Ему предъявили обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и распространению запрещенного контента.

По данным СМИ, Дурову может грозить около 20 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:TelegramЭдвард СноуденПавел Дуров

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