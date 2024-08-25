Сноуден заявил, что Макрон «опустился до взятия заложников»
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден раскритиковал власти Франции после задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости.
Сноуден назвал задержание Дурова посягательством на право человека на свободу слова. Он выразил сожаление, что Макрон «опустился до взятия заложников».
Дурова задержали 24 августа. Ему предъявили обвинения в причастности к терроризму, отмыванию денег и распространению запрещенного контента.
По данным СМИ, Дурову может грозить около 20 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сноуден заявил, что Макрон «опустился до взятия заложников»
- В Благовещенске подростки на электросамокате наехали на беременную женщину
- Кадыров сообщил об эвакуации 51 срочника из поселка в Курской области
- Нетаньяху заявил о перехвате запущенных из Ливана ракет и беспилотников
- В Приморском крае перевернулся автобус с туристами
- СМИ: российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram
- Над Курской областью уничтожили украинскую ракету и беспилотник
- В Буркина-Фасо жертвами атаки боевиков стали около 200 человек
- Лидер «Коррозии металла» Троицкий вновь выдвинулся кандидатом в мэры Химок
- Умер главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru