Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой самолета в Минске
Принудительная посадка самолетов вызывает возмущение независимо от того, под чьим флагом предпринимаются эти действия. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.
В 2013 году из-за поиска Сноудена США вынудили ряд европейских стран отказать самолету боливийского президента Эво Моралеса в полете над их воздушным пространством, в результате чего борт совершил незапланированную посадку в Вене. Сноудена в самолете не оказалось. Борту Моралеса, несмотря на дипломатическую неприкосновенность, едва не подвергли досмотру.
Сноуден, комментируя инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, отметил, что это было совершено для ареста присутствующего среди пассажиров основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что использование подобных методов для поимки диссидентов "всегда вызывает возмущение".
По его словам, это продолжение существовавшей при [Бывшем президенте США Джордже] Буше практики "чрезвычайной выдачи", т.е. похищения госструктурами той или иной страны. Сноуден заключил, что против такого надо выступать "независимо от того, под каким флагом это происходит".
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