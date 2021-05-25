Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой самолета в Минске

В 2013 году из-за поиска Сноудена США вынудили ряд европейских стран отказать самолету боливийского президента Эво Моралеса в полете над их воздушным пространством, в результате чего борт совершил незапланированную посадку в Вене. Сноудена в самолете не оказалось. Борту Моралеса, несмотря на дипломатическую неприкосновенность, едва не подвергли досмотру.

Сноуден, комментируя инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, отметил, что это было совершено для ареста присутствующего среди пассажиров основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что использование подобных методов для поимки диссидентов "всегда вызывает возмущение".

По его словам, это продолжение существовавшей при [Бывшем президенте США Джордже] Буше практики "чрезвычайной выдачи", т.е. похищения госструктурами той или иной страны. Сноуден заключил, что против такого надо выступать "независимо от того, под каким флагом это происходит".