Снимут с выборов? В Молдавии оценили шансы «пророссийского» Кику в борьбе с Санду

Бывший премьер Молдавии Ион Кику входит в топ-5 политиков республики и показал себя с наилучшей стороны в 2020 году, но в президентской гонке ему могут помешать нестабильная геополитическая ситуация и непредсказуемость действующего лидера страны Майи Санду, заявил депутат Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя в разговоре с НСН.

Бывший премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), которая выступает против евроинтеграции страны, Ион Кику накануне заявил, что намерен баллотироваться на выборах президента. Его партия приняла решение бойкотировать референдум в Молдавии о вступлении страны в Евросоюз. Мероприятие пройдет в один день с выборами президента Молдавии 20 октября.