Снимут с выборов? В Молдавии оценили шансы «пророссийского» Кику в борьбе с Санду
Богдан Цырдя заявил НСН, что бывший премьер Молдавии Ион Кику входит в топ-5 политиков республики, но его путь до президентского кресла вряд ли будет простым и быстрым.
Бывший премьер Молдавии Ион Кику входит в топ-5 политиков республики и показал себя с наилучшей стороны в 2020 году, но в президентской гонке ему могут помешать нестабильная геополитическая ситуация и непредсказуемость действующего лидера страны Майи Санду, заявил депутат Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя в разговоре с НСН.
Бывший премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), которая выступает против евроинтеграции страны, Ион Кику накануне заявил, что намерен баллотироваться на выборах президента. Его партия приняла решение бойкотировать референдум в Молдавии о вступлении страны в Евросоюз. Мероприятие пройдет в один день с выборами президента Молдавии 20 октября.
«Ион Кику – бывший премьер, он управлял страной в один из самых сложных периодов для республики, когда была пандемия, финансовый кризис и засуха. Он отлично справился. Я считаю, что он является одним из самых лучших менеджеров и премьер-министров за всю историю республики. Он свою партию создал недавно, партия молодая, выступила недавно на местных выборах (в зоне 5-6%). Согласно опросам, партия находится на грани прохождения парламентского порога. Парламентские выборы должны состояться через год, после президентских. Про президентские шансы Кику говорить преждевременно. Он входит в пятерку топовых политиков после Санду, Додона, Чебана», - рассказал он.
Цырдя отметил, что в случае гипотетической победы Кику попытается наладить отношения с Россией, но говорить об этом слишком рано, учитывая «непредсказуемость» нынешнего президента республики Санду.
«Все зависит от многих факторов. Первый вопрос, а будут ли вообще выборы. Не будет ли у нас украинский вариант, учитывая, что мы копируем трепетно все, что там происходит. Второй вопрос в том, зарегистрируют ли господина Кику. Если зарегистрируют, не снимут ли с выборов, если он наберет хороший процент? Здесь столько составляющих сегодня, учитывая сложную геополитическую ситуацию, тяжелый экономический кризис и непредсказуемость нынешнего президента Санду. Кику умеренно проевропейский политик, он выступает за хорошие отношения с Россией, за очень аккуратную интеграцию с ЕС, но без резкого разрыва отношений с СНГ. Если он гипотетически победит, он попытается наладить отношения с Россией, остановить милитаризацию Молдовы, отказаться от части санкций против РФ и Белоруссии», - заключил собеседник НСН.
Ранее Майя Санду подписала указ о начале переговоров по поводу вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС). Переговоры по присоединению республики в ЕС намечены на 25 июня и пройдут в Люксембурге, передает «Радиоточка НСН».
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