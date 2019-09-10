Омбудсмен Украины назвала кураторов обмена заключенными
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности организации обмена заключенными между Россией и Украиной. По ее словам, в обоих странах для этого были созданы рабочие группы, сообщает РБК.
Российскую группу возглавил зампред правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента Андрей Ермак. Все параметры обмена обсуждались через них.
Денисова ранее рассказала, что Киев ведет переговоры с Москвой по поводу очередного обмена заключенными, отмечает Ura.ru.
7 сентября Россия совершила обмен задержанными и заключенными с Украиной в формате «35 на 35», пишет «Свободная пресса».
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, насколько вероятно улучшение отношений между Киевом и Москвой.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мировые новости на завтрак: Шпионские страсти в США и безвыходный Брексит в Британии
- Омбудсмен Украины назвала кураторов обмена заключенными
- Почти половина россиян может остаться к 2030 году без работы
- Кого и почему уволил Путин
- Осталось 10 лет. Роботы оставят без работы половину россиян