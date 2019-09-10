Омбудсмен Украины назвала кураторов обмена заключенными

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности организации обмена заключенными между Россией и Украиной. По ее словам, в обоих странах для этого были созданы рабочие группы, сообщает РБК.

Российскую группу возглавил зампред правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента Андрей Ермак. Все параметры обмена обсуждались через них.

Денисова ранее рассказала, что Киев ведет переговоры с Москвой по поводу очередного обмена заключенными, отмечает Ura.ru.

7 сентября Россия совершила обмен задержанными и заключенными с Украиной в формате «35 на 35», пишет «Свободная пресса».

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, насколько вероятно улучшение отношений между Киевом и Москвой.



