СНБО: Зеленский примет участие в саммите G7 в онлайн-режиме
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит Группы семи в Хиросиму. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
По данным ведомства, политик примет участие во встрече G7 онлайн. В министерстве иностранных дел Японии так же сообщают, что Зеленский не будет лично присутствовать на саммите.
При этом СМИ заявляют, что визит президента Украины в Хиросиму все же состоится, отмечает RT. По данным Reuters, Зеленский прибудет в Японию после саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии: политик якобы уже направляется в Джидду. Зеленского ожидают в Хиросиме вечером 20 мая, пишет РИА ФАН.
В свою очередь индийские СМИ пишут, что украинский лидер посетит саммит G7 и встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru