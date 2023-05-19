СНБО: Зеленский примет участие в саммите G7 в онлайн-режиме

По данным ведомства, политик примет участие во встрече G7 онлайн. В министерстве иностранных дел Японии так же сообщают, что Зеленский не будет лично присутствовать на саммите.

При этом СМИ заявляют, что визит президента Украины в Хиросиму все же состоится, отмечает RT. По данным Reuters, Зеленский прибудет в Японию после саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии: политик якобы уже направляется в Джидду. Зеленского ожидают в Хиросиме вечером 20 мая, пишет РИА ФАН.

В свою очередь индийские СМИ пишут, что украинский лидер посетит саммит G7 и встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

