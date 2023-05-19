СМИ: Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит Группы семи в Хиросиме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский примет участие в саммите G7 в режиме онлайн

Саммит G7 стартовал в пятницу, во встрече участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии, главы Евросовета и Еврокомиссии.

По данным агентства, Зеленский отправится в Японию, «чтобы лично присоединиться к лидерам Большой семерки». Участие украинского политика запланировано на воскресенье, пишет «Свободная пресса». При этом ранее японские официальные лица заявляли, что президент Украины будет участвовать в саммите G7 в онлайн-режиме, напоминает Газета.ру.

В МИД Японии пока не подтверждают, что Зеленский лично посетит встречу в Хиросиме.

Кроме того, как пишет Bloomberg, украинский политик будет присутствовать на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, который начнется 19 мая.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Саммит G7ЯпонияУкраинаВладимир Зеленский

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