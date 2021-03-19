На Украине призвали ввести санкции против Януковича и Азарова
Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против экс-президента страны Виктора Януковича и ряда высокопоставленных лиц из его окружения. Об этом сообщает портал Obozrevatel.
Отмечается, что экономические ограничения могут коснуться бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главу Минобороны Павла Лебедева, бывшего министра образования Дмитрия Табачника, а также экс-генпрокурора Виктора Пшонку.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, «всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора» необходимо привлечь к ответственности для защиты безопасности страны.
Баканов заявил, что в 2014 году руководство Украины «позволило произойти худшему — вторжению РФ», поэтому бывшие официальные лица «должны за это ответить».
Ранее СНБО ввел санкции по делу о государственной измене против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены, а также ряда физлиц, в числе которых есть российские граждане.
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