На Украине призвали ввести санкции против Януковича и Азарова

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против экс-президента страны Виктора Януковича и ряда высокопоставленных лиц из его окружения. Об этом сообщает портал Obozrevatel.

Отмечается, что экономические ограничения могут коснуться бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главу Минобороны Павла Лебедева, бывшего министра образования Дмитрия Табачника, а также экс-генпрокурора Виктора Пшонку.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, «всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора» необходимо привлечь к ответственности для защиты безопасности страны.

Баканов заявил, что в 2014 году руководство Украины «позволило произойти худшему — вторжению РФ», поэтому бывшие официальные лица «должны за это ответить».

Ранее СНБО ввел санкции по делу о государственной измене против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены, а также ряда физлиц, в числе которых есть российские граждане.

