Snapchat заблокирует аккаунт Трампа в последний день его работы
Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на представителя компании.
Это случится 20 января - в день инаугурации Джо Байдена. Как отмечают в компании, это необходимо «в интересах общественной безопасности».
Ранее Snapchat бессрочно заморозил аккаунт Трампа - после беспорядков его сторонников в Капитолии.
В минувшее воскресенье аккаунты Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы. Представители администрации обеих соцсетей пояснили, что президент подстрекает к насилию и поддерживает нелегальные действия своих сторонников.
Кроме того, рядом с названием канала в Telegram"Donald J. Trump" с 555 тыс подписчиков появилась надпись "мошенничество"; официальных данных о связи канала с действующим президентом США Дональдом Трампом не поступало.
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