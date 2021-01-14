Snapchat заблокирует аккаунт Трампа в последний день его работы

Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на представителя компании.

Это случится 20 января - в день инаугурации Джо Байдена. Как отмечают в компании, это необходимо «в интересах общественной безопасности».

Ранее Snapchat бессрочно заморозил аккаунт Трампа - после беспорядков его сторонников в Капитолии.

В минувшее воскресенье аккаунты Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы. Представители администрации обеих соцсетей пояснили, что президент подстрекает к насилию и поддерживает нелегальные действия своих сторонников.