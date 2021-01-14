Snapchat заблокирует аккаунт Трампа в последний день его работы

Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на представителя компании.

Это случится 20 января - в день инаугурации Джо Байдена. Как отмечают в компании, это необходимо «в интересах общественной безопасности».

Ранее Snapchat бессрочно заморозил аккаунт Трампа - после беспорядков его сторонников в Капитолии.

В минувшее воскресенье аккаунты Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы. Представители администрации обеих соцсетей пояснили, что президент подстрекает к насилию и поддерживает нелегальные действия своих сторонников.

СМИ: Трамп «пришел в бешенство» после блокировки аккаунта в Twitter

Кроме того, рядом с названием канала в Telegram"Donald J. Trump" с 555 тыс подписчиков появилась надпись "мошенничество"; официальных данных о связи канала с действующим президентом США Дональдом Трампом не поступало.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальная СетьДональд Трамп
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