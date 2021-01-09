СМИ: Трамп «пришел в бешенство» после блокировки аккаунта в Twitter
Издание Politico сообщает о крайне эмоциональной реакции главы Белого дома Дональда Трампа на «вечный бан» его аккаунта в Twitter.
Журналисты сообщают, что Трамп «метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий».
Ранее стало известно, что уходящий президент США в ответ на блокировку личного аккаунта в Twitter на официальной странице лидера страны заявил о намерении создать собственную платформу.
Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети сообщил, что Facebook и Instagram заморозят аккаунты президента США Дональда Трампа как минимум на две недели.
Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне и сорвали утверждение результатов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Одна из протестующих была убита выстрелом в грудь. Всего из-за беспорядков подтверждена гибель пяти человек.
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