СМИ: Трамп «пришел в бешенство» после блокировки аккаунта в Twitter

Издание Politico сообщает о крайне эмоциональной реакции главы Белого дома Дональда Трампа на «вечный бан» его аккаунта в Twitter.

Журналисты сообщают, что Трамп «метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий».

Facebook заморозит страницу Трампа до конца срока

Ранее стало известно, что уходящий президент США в ответ на блокировку личного аккаунта в Twitter на официальной странице лидера страны заявил о намерении создать собственную платформу.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети сообщил, что Facebook и Instagram заморозят аккаунты президента США Дональда Трампа как минимум на две недели.

Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне и сорвали утверждение результатов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Одна из протестующих была убита выстрелом в грудь. Всего из-за беспорядков подтверждена гибель пяти человек.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:БлокировкаTwitterДональд Трамп
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