СМИ: Трамп «пришел в бешенство» после блокировки аккаунта в Twitter

Ранее стало известно, что уходящий президент США в ответ на блокировку личного аккаунта в Twitter на официальной странице лидера страны заявил о намерении создать собственную платформу.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети сообщил, что Facebook и Instagram заморозят аккаунты президента США Дональда Трампа как минимум на две недели.

Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне и сорвали утверждение результатов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Одна из протестующих была убита выстрелом в грудь. Всего из-за беспорядков подтверждена гибель пяти человек.

