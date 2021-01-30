Главного редактора «Медиазоны» задержала полиция
30 января 202114:42
Сотрудники полиции задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу с журналистом.
Смирнов рассказал, что его везут в УВД.
«Да, задержали. Ничего не объяснили. Пока еду в УВД, ничего больше не могу сказать», - отметил главред «Медиазоны».
По данным Telegram-каналов, журналисту вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП). К нему выехал адвокат.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru