Главного редактора «Медиазоны» задержала полиция

Сотрудники полиции задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу с журналистом.

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Смирнов рассказал, что его везут в УВД.

«Да, задержали. Ничего не объяснили. Пока еду в УВД, ничего больше не могу сказать», - отметил главред «Медиазоны».

По данным Telegram-каналов, журналисту вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП). К нему выехал адвокат.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Алексей НавальныйЖурналистыПолиция
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