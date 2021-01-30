Главного редактора «Медиазоны» задержала полиция

Смирнов рассказал, что его везут в УВД.

«Да, задержали. Ничего не объяснили. Пока еду в УВД, ничего больше не могу сказать», - отметил главред «Медиазоны».

По данным Telegram-каналов, журналисту вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП). К нему выехал адвокат.

