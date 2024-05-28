СМИ: Жены Макрона и Штайнмайера рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста

Жен президентов Франции и Германии Эммануэля Макрона и Франка-Вальтера Штайнмайера засняли смеющимися на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

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Лидеры двух стран посетили памятник и возложили венки. При этом Макрон сделал запись в памятной книге, пишет Ura.ru.

«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись», — отмечает немецкое издание.

Что вызвало смех у первых леди, неизвестно. Bild указывает, что поведение Макрон и Бюденбендер вызвало недоумение в других странах Европы.

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ФОТО: РИА Новости
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