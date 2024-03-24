СМИ: Макрон усилил свою охрану из-за боязни покушения
Служба безопасности президента Франции Эммануэля Макрона работает в усиленном режиме на фоне опасений за его жизнь, пишет издание Marianne со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
По информации журнала, Макрон сильно озабочен своей безопасностью. Журналисты утверждают, что президент Франции боится покушения.
«Прошлым летом он нанял крупных ребят, которые сопровождают его повсюду», - говорится в публикации.
Источники издания рассказали, что Макрон распорядился усилить охрану осенью 2023 года. Повышенные требования также предъявляются к сотрудникам полиции в местах, куда президент прибывает с визитом.
Как пишет газета Politico, Макрон повторно отложил давно запланированный визит на Украину на фоне разногласий с союзниками, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru