Сообщается, что супруга Зеленского приобрела жилье в ЖК «Император» в Ливадии. Уточняется, что стоимость жилплощади за метр колебалась в диапазоне от 2 800 до 5 000 долларов. Пентхаус был приобретен у олигарха, экс-депутата Александра Буряка, за 163 893 доллара. Квадратный метр жилплощади составил чуть менее 164 тыс. долларов.

Как уточняет Газета.ру, украинский бизнесмен Игорь Коломойский, Буряк согласился продать жилье дешевле, из-за отсутствия ликвидности в его банке. По его словам, олигарху необходимо было срочно собрать деньги.

Между тем, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин на пресс-конференции НСН заявил, что победа кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины станет худшим итогом для России.

