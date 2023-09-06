СМИ: Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

Жена премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прилетела в Киев на саммит, в ходе которого будет обсуждаться психическое здоровье. Об этом пишет издание «Клименко.Тайм».

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«Темой саммита является психическое здоровье», - передает интернет-портал.

Также отмечается, что во время своей поездки жена армянского лидера передает Киеву гуманитарную помощь.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаНикол ПашинянАрмения

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