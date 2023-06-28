СМИ: Зеленский заявил, что Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, являющиеся членами НАТО, не нападают, а лишь обороняются и защищаются, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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По его мнению, Россия «входит в эпоху мятежей и системной слабости», поэтому должна быть заинтересована в безопасности своих международно признанных границ.

«А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО», — указал украинский лидер во время выступления в Верховной раде.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в украинский конфликт втягиваются страны Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:НАТОРоссияУкраинаВладимир Зеленский

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