СМИ: Зеленский заявил, что Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, являющиеся членами НАТО, не нападают, а лишь обороняются и защищаются, сообщает Telegram-канал «Политика страны».
По его мнению, Россия «входит в эпоху мятежей и системной слабости», поэтому должна быть заинтересована в безопасности своих международно признанных границ.
«А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО», — указал украинский лидер во время выступления в Верховной раде.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в украинский конфликт втягиваются страны Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru