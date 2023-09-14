СМИ: Зеленский встретится с Байденом

Ранее издание Politico писало, что Зеленский на следующей неделе может появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России.

По данным источников, Зеленский хочет выступить на специальном заседании Совбеза ООН. Дипломаты ожидают, что украинский лидер в таком случае сможет публично изложить свою позицию в присутствии представителя из России.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью «Радиоточке НСН» объяснил, что Украина потеряет порядка полумиллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа, а для России это последний маршрут в Западную Европу.

