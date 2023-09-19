СМИ: Зеленский впервые с 2022 года вылетел за рубеж на украинском самолете

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за рубеж самолет государственной авиакомпании «Украина». Об этом сообщили украинские СМИ.

Байден намерен выступить на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Отмечается, что президент прилетел на самолете в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Указывается, что авиакомпания перевозит украинских чиновников.

Согласно данным, до этого Зеленский использовал для перелетов военные самолеты транспортной авиации Соединенных Штатов и Великобритании.

Ранее, 19 сентября, неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Она пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры