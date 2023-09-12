Байден намерен выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, сообщает РИА Новости.
По её словам, дполнительно к этому американский лидер намерен встретиться с мировыми лидерами.
«Чтобы обсудить сотрудничество для противодействия угрозам международному миру и безопасности, продвижения глобального процветания и защиты прав человека», - уточнила Жан-Пьер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует участие в Генассамблее ООН в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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