Байден намерен выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, сообщает РИА Новости.

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По её словам, дполнительно к этому американский лидер намерен встретиться с мировыми лидерами.

«Чтобы обсудить сотрудничество для противодействия угрозам международному миру и безопасности, продвижения глобального процветания и защиты прав человека», - уточнила Жан-Пьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует участие в Генассамблее ООН в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Генассамблея ООНСШАДжо Байден

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