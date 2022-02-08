Зеленский ответил на фразу Путина о «терпении красавицы»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фразу российского лидера Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Эта тема всплыла на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, есть вещи, «с которыми не поспоришь с президентом России». «Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — заметил он.

По оценке Зеленского, Украина очень терпелива, что важно как для России, так и для всей Европы. По словам президента, украинская сторона не отвечает на провокации. «В терпении — мудрость», — резюмировал глава украинского государства.

Владимир Путин накануне после переговоров в Кремле с Эммануэлем Макроном прокомментировал высказывание своего украинского коллеги о том, что ему не нравится ни одно из положений Минских договорённостей. «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — заметил Путин.

В ответ бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал видеообращение к президенту РФ, которое закончил фразой «Нравится, не нравится — терпите, Владимир Владимирович».

Экс-глава МВД имел в виду, что Россия не сможет больше взять под контроль ни одного бывшего или нынешнего президента Украины. Так он прокомментировал признание Путина, который заявил, что предлагал предоставить Петру Порошенко политическое убежище из-за уголовных преследований на родине.

