СМИ: Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский продлил даты визита в США для встречи с экс-президентом Соединенных Штатов, кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.
По данным источников телеканала, Зеленский должен был уехать из США, однако политик был готов продлить пребывание на один день ради переговоров с Трампом.
Ранее экс-президент Соединенных Штатов заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября. В соцсети Truth Social Трамп опубликовал письмо украинского президента с предложением о встрече, пишет Ura.ru. В послании Зеленский отмечает, что политикам «важно установить личный контакт и понять друг друга на 100%».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru