СМИ: Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом

По данным источников телеканала, Зеленский должен был уехать из США, однако политик был готов продлить пребывание на один день ради переговоров с Трампом.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября. В соцсети Truth Social Трамп опубликовал письмо украинского президента с предложением о встрече, пишет Ura.ru. В послании Зеленский отмечает, что политикам «важно установить личный контакт и понять друг друга на 100%».

