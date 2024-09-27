СМИ: Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский продлил даты визита в США для встречи с экс-президентом Соединенных Штатов, кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

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По данным источников телеканала, Зеленский должен был уехать из США, однако политик был готов продлить пребывание на один день ради переговоров с Трампом.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов заявил, что планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября. В соцсети Truth Social Трамп опубликовал письмо украинского президента с предложением о встрече, пишет Ura.ru. В послании Зеленский отмечает, что политикам «важно установить личный контакт и понять друг друга на 100%».

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ФОТО: AP / ТАСС
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