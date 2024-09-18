СМИ: Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки
Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главами стран Латинской Америки, так как Киев получил лишь небольшое число подтверждений участия глав государств региона. Об этом сообщило издание Folha de S.Paulo.
Согласно данным, главы неназванных государств должны были обсудить «возможности участия стран Латинской Америки в восстановлении Украины», а также оказать «символическую поддержку» страны. Указывается, что Киев получил только несколько положительных ответов, один из них был от лидера Гватемалы Бернардо Аревало.
Издание отметило, что украинские власти «и не рассчитывали» на участие бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, однако направили ему приглашение.
Ранее сообщалось, что американские власти ознакомились с «мирным планом» Владимира Зеленского по урегулированию кризиса. По словам постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, Вашингтон убежден, что он может «сработать», передает «Радиоточка НСН».
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