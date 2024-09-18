Избранный президент Мексики отказала Зеленскому в посещении Украины
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказала Зеленскому в посещении Украины, сообщает РИА Новости.
«Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь», - заявила глава государства.
Так она ответила на вопрос о планах посетить Украину. Президент отметила, что Мексика не будет во внешние дела и придерживаться мирного разрешения конфликта.
Ранее стало известно, что Мексика не будет исполнять ордер МУС в отношении Путина в случае его визита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru