Избранный президент Мексики отказала Зеленскому в посещении Украины

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказала Зеленскому в посещении Украины, сообщает РИА Новости.

«Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь», - заявила глава государства.

Так она ответила на вопрос о планах посетить Украину. Президент отметила, что Мексика не будет во внешние дела и придерживаться мирного разрешения конфликта.

Ранее стало известно, что Мексика не будет исполнять ордер МУС в отношении Путина в случае его визита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

