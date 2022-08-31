СМИ: Зеленский не сможет завладеть Крымом из-за сопротивления местного населения
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуть Крым под контроль Киева, так как столкнется с сопротивлением местных жителей, считает журналист Джейми Деттмер. Об этом он пишет в своем материале Politico.
Обозреватель напомнил, что ранее Зеленский «пообещал, что киевские силы вернут Крым», отмечает Ura.ru.
«Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — указал Деттмер.
Автор подчеркнул, что украинские власти активно избавляются от топонимов русского происхождения, уничтожают монументы в честь российских деятелей, отказываются от изучения русского языка и литературы в школах, пишет РИА ФАН.
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