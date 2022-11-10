СМИ: Зеленский не поедет на саммит G20
Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Об этом со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана сообщает портал detikBali.
По словам чиновника, который руководит подготовкой мероприятия, украинский лидер «будет занят внутренними делами своей страны».
Панджаитан также добавил, что в саммите G20 не примет участия и российский президент Владимир Путин. Чиновник подчеркнул, что у лидеров России и Украины «очень плотные графики».
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский «в каком-то формате, конечно, примет участие в саммите G20», сообщает RT.
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