СМИ: Зеленский не поедет на саммит G20

По словам чиновника, который руководит подготовкой мероприятия, украинский лидер «будет занят внутренними делами своей страны».

Панджаитан также добавил, что в саммите G20 не примет участия и российский президент Владимир Путин. Чиновник подчеркнул, что у лидеров России и Украины «очень плотные графики».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский «в каком-то формате, конечно, примет участие в саммите G20», сообщает RT.

